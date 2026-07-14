Στον ανακριτή οι τρεις για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η δίωξη αφορά τα υπό διερεύνηση αδικήματα, ενώ η εξατομίκευση των κατηγοριών θα γίνει κατά την κύρια ανάκριση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης φέρονται ένας 29χρονος και μία 26χρονη, ενώ ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, που είναι γνωστοί στις διωκτικές αρχές και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, επέλεξαν να μη δώσουν προανακριτικές εξηγήσεις, δηλώνοντας ότι θα τοποθετηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Αντίθετα, ο 24χρονος υποστήριξε ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, αναφέροντας πως είχε δώσει τα κλειδιά σε φίλους του.

Την ίδια ώρα, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών δύο ακόμη εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξε από το παράθυρο κατά την επιχείρηση σύλληψής του. Η συσκευή εντοπίστηκε άθικτη και βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.