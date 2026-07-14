Ένοχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δύο βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο τα Γιαννιτσά Πέλλας, κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ο 39χρονος που εμφανίζεται ως ο φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος, καθώς και ένας 55χρονος λογιστής. Αμφότεροι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2025, ύστερα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορούσε τρεις υποθέσεις των ετών 2019 και 2020, οι οποίες είχαν ερευνηθεί έπειτα από καταγγελίες και αφορούσαν πλημμεληματικές πράξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί σε απόπειρα απάτης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε «ορφανά» αγροτεμάχια, τα οποία καταχωρούνταν προσωρινά στο Ε9 ανυποψίαστων πολιτών ως ιδιοκτησίες τους. Στη συνέχεια οι εκτάσεις εμφανίζονταν ως μισθωμένες από αγρότες που υπέβαλλαν αιτήσεις για την είσπραξη ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης έναν αγρότη σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή για δύο απόπειρες απάτης και μία πράξη πλαστογραφίας, καθώς και έναν τότε αντιδήμαρχο για ψευδή βεβαίωση, επειδή είχε επικυρώσει το γνήσιο υπογραφής προσώπου που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης των επίμαχων αγροτεμαχίων.

Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικασθέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, ενώ το Εφετείο διατήρησε τις ίδιες ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα από το Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών.