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Στην προπέλα σκάφους τραυματίστηκε 40χρονη τουρίστρια στις Σπέτεσες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/07/2026 09:23
Στην προπέλα σκάφους τραυματίστηκε 40χρονη τουρίστρια στις Σπέτεσες
AP Photo/ Business Wire

Μια γυναίκα, 40 ετών, από τη Σερβία, τραυματίστηκε στο πόδι από προπέλα σκάφους.

Η γυναίκα επέβαινε σε τουριστικό σκάφος. Την ώρα που ο κυβερνήτης έκανε χειρισμούς πρόσδεσης στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, η 40 χρονη έχασε την ισορροπία της, έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από την προπέλα του σκάφους στο πόδι.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Σπετσών.

 

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