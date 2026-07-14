Στην προπέλα σκάφους τραυματίστηκε 40χρονη τουρίστρια στις Σπέτεσες

Μια γυναίκα, 40 ετών, από τη Σερβία, τραυματίστηκε στο πόδι από προπέλα σκάφους.

Η γυναίκα επέβαινε σε τουριστικό σκάφος. Την ώρα που ο κυβερνήτης έκανε χειρισμούς πρόσδεσης στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, η 40 χρονη έχασε την ισορροπία της, έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από την προπέλα του σκάφους στο πόδι.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Σπετσών.