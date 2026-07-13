Ένας άνθρωπος, ένας σκύλος, ένα δίδαγμα

Μια σκηνή, μια εικόνα, ένα δίδαγμα, μία ανθρώπινη συμπεριφορά . Όλα αυτά περιλαμβάνει η προσπάθεια του Γιώργου Ντούμα στο γραφικό λιμανάκι Κορωνησία της Άρτας για να σώσει έναν σκύλο που είχε πέσει στο λιμάνι και είχε μπλεχτεί στα σχοινιά που είναι δεμένες οι βάρκες .

Όπως λέει στον Alpha ΄΄βγήκαμε με την βάρκα από ψάρεμα και τον είδαμε τυχαία. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Θα μπορούσε να ήταν ένας άνθρωπος΄΄ επισημαίνει με νόημα ο Αντιπρόεδρος στον σύλλογο ερασιτεχνών ψαράδων Άρτας και τοπικός δημοτικός σύμβουλος.

Η Κορωνησία είναι χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στον Αμβρακικό κόλπο, με 134 μόνιμους κατοίκους και απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Άρτας. Βρίσκεται στο μικρό νησί Πέρα Νησί, το οποίο όμως είναι γνωστό συνολικά ως Κορωνησία.