Περιστέρι: Συνελήφθη 53χρονος με περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης

Εντοπίστηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ στο υπόγειο χώρο στάθμευσης του καταστήματος

Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο Περιστέρι, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα κιλό κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης καταστήματος σούπερ μάρκετ. Οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες και του έγινε έλεγχος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.