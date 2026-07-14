Απείλησαν νεαρό με σπασμένο μπουκάλι και του άρπαξαν το κινητό στα Πετράλωνα

Συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικία 18 και 17 ετών.

Με ένα σπασμένο μπουκάλι απείλησαν νεαρό άνδρα στα Πετράλωνα, προκειμένου να του πάρουν το κινητό του τηλέφωνο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 18 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες τα ξημερώματα προσέγγισαν τον νεαρό, ενώ κινούνταν πεζός στην περιοχή και υπό την απειλή του σπασμένου μπουκαλιού, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο παθών άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία, όπου έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις δράστες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.