Στον ανακριτή ο 35χρονος που δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, ο 35χρονος που συνελήφθη για την άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί.

Η 54χρονη παραμένει στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η επίθεση μέσα στο ταξί

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην οδό Δεμιρδεσίου.

Η οδηγός είχε παραλάβει τον 35χρονο από την Κυψέλη και τον μετέφερε στη Νέα Ιωνία.

Όταν έφτασαν στον προορισμό, προέκυψε διαφωνία για την πληρωμή. Στο σημείο δεν υπήρχε επαρκές σήμα για την ηλεκτρονική συναλλαγή.

Ακολούθησε έντονος καβγάς. Ο 35χρονος φέρεται να άρπαξε την οδηγό από τον λαιμό και να της επιτέθηκε, τραυματίζοντάς την σοβαρά στο αυτί.

Παρά τον τραυματισμό της, η γυναίκα κατάφερε να βγει από το όχημα. Ο 35χρονος φέρεται να την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ την απειλούσε. Περαστικοί παρενέβησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και προχώρησαν στη σύλληψή του.