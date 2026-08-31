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Στο Σύνταγμα οι Εποχικοί Πυροσβέστες: «Όχι άλλη κοροϊδία»

Ζητούν 12μηνη απασχόληση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/08/2026 11:51
Στο Σύνταγμα οι Εποχικοί Πυροσβέστες: «Όχι άλλη κοροϊδία»
Πηγή: ΙΝΤΙΜΕ

Σε διαμαρτυρία στο Σύνταγμα προχωρούν οι Εποχικοί Πυροσβέστες, καταγγέλλοντας όπως λένε  τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους για μόνιμη εργασία.

Από νωρίς το πρωί, εποχικοί πυροσβέστες και πενταετείς συνάδελφοί τους από όλη την Ελλάδα με κεντρικό σύνθημα «όχι άλλη κοροϊδία» ζητούν δωδεκάμηνη απασχόληση.

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