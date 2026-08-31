Στο Σύνταγμα οι Εποχικοί Πυροσβέστες: «Όχι άλλη κοροϊδία»
Ζητούν 12μηνη απασχόληση
Σε διαμαρτυρία στο Σύνταγμα προχωρούν οι Εποχικοί Πυροσβέστες, καταγγέλλοντας όπως λένε τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους για μόνιμη εργασία.
Από νωρίς το πρωί, εποχικοί πυροσβέστες και πενταετείς συνάδελφοί τους από όλη την Ελλάδα με κεντρικό σύνθημα «όχι άλλη κοροϊδία» ζητούν δωδεκάμηνη απασχόληση.
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