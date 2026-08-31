Κυψέλη: Βρέθηκε νεκρό έμβρυο σε διαμέρισμα

Με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί στην Κυψέλη, καθώς εντόπισαν ένα βρέφος νεκρό μέσα σε διαμέρισμα.

Όλα συνέβησαν χτες το βράδυ όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι οι ενοικιαστές, δεν πληρώνουν το ενοίκιο και πως κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης σταμάτησε αστυνομικούς την ομάδας ΔΙΑΣ, που περνούσαν από το σημείο και τους ενημέρωσε σχετικά.

Η έρευνα στο διαμέρισμα

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου στη Κυψέλη, όπου εντόπισαν 6 άτομα. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μία 15χρονη με τον 45χρονο πατέρα της και την 27χρονη σύζυγό του. Εκεί βρίσκονταν επίσης οι δύο ανήλικοι γιοι της 27χρονης, 12 και 9 ετών, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός ο οποίος δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης.

Στην κατοχή του 45χρονου και του 26χρονου, οι οποίοι και συνελήφθησαν, βρέθηκαν ναρκωτικά σε μικρές ποσότητες. Η έρευνα στο διαμέρισμα οδήγησε στην αποκάλυψη δύο βαλιτσών σε μία από τις οποίες βρισκόταν το νεκρό έμβρυο μέσα σε δοχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έμβρυο φέρει σημάδια στην πλάτη με όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του να εξετάζονται από τις Αρχές.

Η 27χρονη ισχυρίστηκε στις αρχές ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν 8 μήνες.

Όλα τα άτομα έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και καταθέτουν.