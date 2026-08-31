Μεθυσμένος επιβάτης ανάγκασε αεροπλάνο να προσγειωθεί

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροπλάνο στον διεθνή αερολιμένα “Μακεδονία“, καθώς ένας επιβάτης ήταν μεθυσμένος.

Ο 42χρονος βρετανός επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση στην καμπίνα του αεροσκάφους. Βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Νιουκαστλ του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ηράκλειο Κρήτης χτες. Ο άνδρας λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν, είχε επιθετική συμπεριφορά προς άλλους επιβάτες αλλά και στο πλήρωμα του αεροπλάνου. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, όταν ο κυβερνήτης αποφάσισε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη 1:30 τα ξημερώματα.

Οι αστυνομικοί περίμεναν τον 42χρονο να αποβιβαστεί στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης, κατά παράβαση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του μετά την αποβίβαση του επιβάτη.