Αποκαταστάθηκε το “μπλακ άουτ” της τηλεματικής ΟΑΣΑ

Κανονικά λειτουργεί η τηλεματική ΟΑΣΑ από σήμερα το πρωί μετά το «μπλακ άουτ» από κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το πληροφοριακό σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, κυβερνοεπίθεση ήταν η αιτία που έριξε μαύρο στην τηλεματική. Οι επιβάτες δεν μπορούσαν να πληροφορηθούν τις ώρες αφίξεων των λεωφορείων και τρόλεϋ.

Για το περιστατικό επιστρατεύτηκαν η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων για την λύση του προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα.