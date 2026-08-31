Αποκαταστάθηκε το “μπλακ άουτ” της τηλεματικής ΟΑΣΑ
Κανονικά λειτουργεί η τηλεματική ΟΑΣΑ από σήμερα το πρωί μετά το «μπλακ άουτ» από κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το πληροφοριακό σύστημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, κυβερνοεπίθεση ήταν η αιτία που έριξε μαύρο στην τηλεματική. Οι επιβάτες δεν μπορούσαν να πληροφορηθούν τις ώρες αφίξεων των λεωφορείων και τρόλεϋ.
Για το περιστατικό επιστρατεύτηκαν η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων για την λύση του προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα.
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