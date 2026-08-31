Αποκλειστικό:Η Ντέμι Μουρ στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Ντέμι Μουρ, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά το ελληνικό νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η 63χρονη ηθοποιός, η οποία πρόσφατα πάντρεψε την κόρη της, επέστρεψε στην Κεφαλονιά, έναν προορισμό που είχε επισκεφθεί ξανά το καλοκαίρι του 2023.Αν και μέχρι στιγμής η ίδια δεν έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες από την παρουσία της στο νησί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από την επίσκεψή της μοιράστηκε στα social media η ιδιοκτήτρια γνωστού καταστήματος με ρούχα στο Φισκάρδο.

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram, η Ντέμι Μουρ ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό της ιδιοκτήτριας, με την οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις.

Η γνωστή ηθοποιός είχε επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα και κατά την προηγούμενη παραμονή της στην Κεφαλονιά, το καλοκαίρι του 2023, γεγονός που φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για να αναπτυχθεί μια φιλική σχέση μεταξύ των δύο γυναικών.

Η νέα παρουσία της Ντέμι Μουρ στην Κεφαλονιά επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη προτίμηση που δείχνει η διάσημη ηθοποιός στο ελληνικό καλοκαίρι.