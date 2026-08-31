Συγνώμη ζητά ο Άρης Μουγκοπέτρος

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram, ζήτησε συγνώμη ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά το περιστατικό όπου συνελήφθη έπειτα από οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ.

Στη ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος ζήτησε συγνώμη για το περιστατικό και δήλωσε μετανιωμένος, ενώ γράφει πως θα επιδείξει υπευθυνότητα και σεβασμό στον κόσμο που τον στηρίζει μετά από ότι συνέβη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα δήλωσε έξω από τα δικαστήρια, για τη στάση των ΜΜΕ,και ισχυρίστηκε πως τα σχόλια δεν αφορούν το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται στα μέσα, αλλά συγκεκριμένους που προχωρούν και σε σχόλια για το περιστατικό.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του:

Ο γνωστός μουσικός συνελήφθη στην οδό Μακρυγιάννη στο Κέντρο της Αθήνας όταν τον σταμάτησε η Τροχαία για έλεγχο νωρίς χτες το πρωί. Όπως διαπιστώθηκε από το αλκοτέστ, ο μουσικός είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.