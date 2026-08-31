Αργυρούπολη: Άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος άνδρας βρισκόταν στην οδό Γραβιά, όταν δέχτηκε ένοπλη επίθεση από αγνώστους, όπως δήλωσε στους αστυνομικούς.

Ο άνδρας βρισκόταν στο σημείο λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα όταν τον πλησίασαν 4 άτομα τα οποία δεν γνώριζε και προσπάθησαν να τον βάλουν με την βία μέσα σε αυτοκίνητο. Ο 46χρονος αντιστάθηκε και τότε ένας από τους 4 αγνώστους, που απομακρύνονταν από το σημείο τον πυροβόλησε, στον ώμο.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο με το τραύμα στον ώμο του να είναι βαθύ. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής.