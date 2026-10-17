Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Αγγελική Ηλιάδη, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ταλαιπωρείται εδώ και έξι ημέρες από υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, βήχα, συνάχι και δυνατούς πόνους σε όλο της το σώμα.

«Είμαι έκτη μέρα με πυρετό και αισθάνομαι ότι χειροτερεύω και όχι ότι καλυτερεύω», είχε γράψει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανησυχία της για την πορεία της υγείας της. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή της.

Παράλληλα, η Αγγελική Ηλιάδη απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιότητα με τις δηλώσεις της για τα ομόφυλα ζευγάρια και την οικογένεια, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media και σχολιάστηκαν δημόσια από τη Νεφέλη Μεγκ.