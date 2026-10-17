Έδεσσα: Στις φλόγες δύο οχήματα

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δύο οχήματα σε περιοχή της Έδεσσας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Έδεσσας, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται.