Συναγερμός στη Νίκαια: Χειροβομβίδες και πολεμικό όπλο σε ταράτσα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό οπλισμού σε ταράτσα πολυκατοικίας στη Νίκαια. Μέσα σε ένα κουτί βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και ένα παλιό πολεμικό όπλο.

Το εύρημα εντοπίστηκε σε κτίριο επί της οδού Νέστορος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα όπλα ήταν παλιά και σκουριασμένα, ενώ φέρεται να ανήκαν σε ηλικιωμένο ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος πέθανε πρόσφατα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξει τα ευρήματα και να αναλάβει την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ αναμένεται να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οπλισμός βρέθηκε στην ταράτσα.