Σέρρες: Χασισοφυτεία και αρχαία νομίσματα σε ποιμνιοστάσιο

Ναρκωτικά, εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα και νομίσματα εντόπισαν αστυνομικοί σε ποιμνιοστάσιο στις Σέρρες.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του χώρου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας αρχαιοτήτων.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η έρευνα αποκάλυψε επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρων, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, στο ποιμνιοστάσιο βρέθηκαν περισσότερα από 1,7 κιλά φυτικών αποσπασμάτων και κάνναβης, ενώ κατασχέθηκαν και ζυγαριά ακριβείας.

Εκατοντάδες αντικείμενα στο μικροσκόπιο αρχαιολόγων

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των αντικειμένων που εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται:

214 χάλκινα νομίσματα και 42 χάλκινες αιχμές βελών.

28 μολύβδινοι πεσσοί σφενδόνης.

21 χάλκινα βραχιόλια και 16 χάλκινα δαχτυλίδια.

19 λυχνάρια και 17 ειδώλια ή τμήματά τους.

10 πήλινα μυροδοχεία και οκτώ πήλινα αγγεία.

Βρέθηκαν ακόμη χάλκινα περίαπτα, τμήματα βραχιολιού και άλλα αντικείμενα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αρχαιολόγου της Εφορίας Αρχαιοτήτων, εμπίπτουν στις διατάξεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στον χώρο κατασχέθηκαν επίσης 90 νομίσματα, 74 μεταλλικά αντικείμενα, 10 ασημένια νομίσματα και θραύσματα σκωρίας χαλκού και αργύρου, τα οποία θα εξεταστούν περαιτέρω.

Κάνναβη και στην κατοικία του

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και σε κατοικία που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς. Εκεί εντόπισαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 489,8 γραμμαρίων, καθώς και δεύτερη ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Την επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή.