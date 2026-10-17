Κυψέλη: Μόνα στο σπίτι δίδυμα 2 ετών – Συνελήφθη η μητέρα

Μόνα τους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη βρέθηκαν δύο δίχρονα δίδυμα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, με καταγωγή από το Κονγκό. Η 27χρονη μητέρα τους συνελήφθη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν κάτοικος της περιοχής είδε τα παιδιά στο παράθυρο διαμερίσματος πρώτου ορόφου, στην οδό Τήνου. Ανησυχώντας ότι ήταν μόνα τους, ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος δεν ήταν ασφαλισμένη. Στο εσωτερικό δεν υπήρχε κανένας ενήλικος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν κατάλληλες για την ασφάλεια των παιδιών.

Τα δίδυμα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης. Εκεί εμφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η 27χρονη μητέρα τους, αναζητώντας τα παιδιά, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Τα δύο ανήλικα μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου επρόκειτο να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.