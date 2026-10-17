Αύριο στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη – Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ

Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μνήμη του. Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Η επιμνημόσυνη τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή, στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Η είσοδος στον ναό θα είναι περιορισμένη, καθώς στο εσωτερικό θα βρίσκονται μέλη της οικογένειας και πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία, θα υπάρχουν ηχεία στον προαύλιο χώρο.

Παράλληλα, αναμένονται μέτρα ασφαλείας, αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στην κηδεία του, καθώς εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν πολλοί θαυμαστές.

Η επιλογή της Αγίας Τριάδας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η Νίκαια ήταν η περιοχή όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εκεί, στις 14 Σεπτεμβρίου, πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτησε με λουλούδια, χειροκροτήματα και τα τραγούδια του.