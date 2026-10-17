Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- Η συγκινητική ανάρτηση στον Γιώργο Μαζωνάκη : «Καλή αντάμωση άγγελε μου»

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον Γιώργο Μαζωνάκη, μία ημέρα πριν από το 40ημερο μνημόσυνο του δημοφιλούς τραγουδιστή μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Η ηθοποιός, μέσα από τα λόγια της, έκανε αναφορά στην πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την 40ή ημέρα μετά τον θάνατο, κατά την οποία, σύμφωνα με τη σχετική παράδοση, καθορίζεται η θέση της ψυχής των κεκοιμημένων μέχρι την Ανάσταση των νεκρών.

«Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στον Δημιουργό στον οποίο πίστευε βαθιά», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθησή της πως η ψυχή του θα βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική διάσταση, μακριά από την κακία, τον φθόνο και τις μικρότητες του κόσμου.

Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αναφέρθηκε στο αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, αλλά και στην αγάπη που μπορεί να συνεχίσει να εμπνέει ακόμη και σε εκείνους που δεν τον γνώρισαν προσωπικά.

«Θα ζει για πάντα μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε αλλά τον λάτρεψε», σημείωσε, αποτυπώνοντας τη δύναμη της μνήμης και της αγάπης που παραμένει ζωντανή.

Κλείνοντας το συγκινητικό της μήνυμα, απευθύνθηκε στον Γιώργο με λόγια γεμάτα τρυφερότητα και νοσταλγία, γράφοντας: «Γιώργο, σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, έδωσες στον καθένα μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ δεν μπορείς να φανταστείς […] Καλή μας αντάμωση, άγγελέ μου».

Μια ανάρτηση που, μέσα από την πίστη, την αγάπη και την υπόσχεση της αιώνιας μνήμης, αποτυπώνει τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που μπορεί να αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος στις καρδιές όσων τον αγάπησαν.

Πηγή//Ιnstagram/alexandrapaleologou