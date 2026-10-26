Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού και την Αττική Οδό, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κεντρικούς δρόμους

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων και τη Συγγρού.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και την Περιφερειακή Υμηττού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.