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Λαύριο: Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την περιοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 10:27
Λαύριο: Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την περιοχή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την κακοκαιρία να μαίνεται στη  Αττική από χτες νωρίς το απόγευμα, το Λαύριο δεν έμεινε ανεπηρέαστο.

Ένας ανεμοστρόβιλος πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε καταστροφές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την κεντρική πλατεία του Λαυρίου. Ξύλωσε ομπρέλες καταστημάτων και κεραμύδια.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία η σφοδρότητα του ανεμοστρόβιλου ήταν τόσο δυνατή που ξήλωσε μέχρι και στήλη φωτισμού. 

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