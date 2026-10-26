Λαύριο: Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την περιοχή

Με την κακοκαιρία να μαίνεται στη Αττική από χτες νωρίς το απόγευμα, το Λαύριο δεν έμεινε ανεπηρέαστο.

Ένας ανεμοστρόβιλος πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε καταστροφές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την κεντρική πλατεία του Λαυρίου. Ξύλωσε ομπρέλες καταστημάτων και κεραμύδια.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία η σφοδρότητα του ανεμοστρόβιλου ήταν τόσο δυνατή που ξήλωσε μέχρι και στήλη φωτισμού.