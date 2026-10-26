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Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες στον Ασπρόπυργο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 10:25
Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες στον Ασπρόπυργο
PHOTO - INTIME

Πυρκαγιά ξεσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας επι της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 1:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες από το δήμο Ασπροπύργου.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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