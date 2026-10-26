Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες στον Ασπρόπυργο
Πυρκαγιά ξεσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας επι της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 1:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες από το δήμο Ασπροπύργου.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις