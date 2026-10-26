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Βίντεο:Δοκιμαστική πτήση αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» στην Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 11:11

Δοκιμαστική πτήση αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, είναι προγραμματισμένη να γίνει σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, περίπου στις 13:30, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στην ενημέρωση, σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στην ημέρα ή/και την ώρα πραγματοποίησης της δοκιμαστικής πτήσης, λόγω καιρικών συνθηκών.

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