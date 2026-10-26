Πόρτο Γερμενό: Πλημμύρισαν σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινοβραδινή καταιγίδα στο Πόρτο Γερμενό, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, κατοικίες να δέχονται νερά και αυλές να πλημμυρίζουν.

Η πλευρά του Προσηλίου βρέθηκε αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ενώ ο δρόμος από το λιμάνι προς την περιοχή είναι απροσπέλαστος.

Πλημμύρισαν κατοικίες και οικόπεδα

Η έντονη βροχόπτωση έφερε μεγάλες ποσότητες νερού στους δρόμους του Πόρτο Γερμενού. Τα νερά μπήκαν σε σπίτια, πλημμύρισαν αυλές και οικόπεδα και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι με το Προσήλι δεν είναι πλέον προσβάσιμος. Οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερά.

Έκκληση για άμεσες παρεμβάσεις

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση για άμεση παρέμβαση και ουσιαστικές λύσεις, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τις πρώτες ισχυρές βροχές.

Η καταιγίδα έπληξε μια περιοχή που είχε ήδη δοκιμαστεί από την πυρκαγιά του καλοκαιριού. Παράλληλα, η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό άλλαξε αισθητά, καθώς τα άλλοτε γαλανά νερά θόλωσαν από τη λάσπη και το χώμα που κατέβηκε από το βουνό.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Εξωραϊστικός Σύλλογος Πόρτο Γερμενό