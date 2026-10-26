Δημήτρης Πιατάς: Τα δάκρυα του πάνω στην σκηνή μετά την απώλεια της συζύγου του

Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του, Λέλα, έπειτα από δεκαετίες κοινής ζωής. Παρά τη μεγάλη απώλεια, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέβηκε κανονικά στη σκηνή του Θεάτρου Χορν, το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, για την παράσταση «Μάρτυρας κατηγορίας».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι συνάδελφοί του τον είχαν παροτρύνει να αναβάλει την παράσταση, προκειμένου να διαχειριστεί την απώλεια της συζύγου του. Εκείνος, ωστόσο, επέλεξε να τιμήσει την επαγγελματική του υποχρέωση.

Την τραγική είδηση αποκάλυψε στο κοινό, ο Γιάννης Βούρος μετά από το τέλος της παράστασης προχωρώντας σε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση, προκαλώντας έντονη συγκίνηση.

Την ίδια ώρα όλοι οι συνάδελφοι του Δημήτρη Πιατά τον αγκάλιασαν, ενώ οι θεατές τον χειροκροτούσαν παρατεταμένα, εκφράζοντας τη συμπαράσταση τους.

Η Λέλα Πιατά υπήρξε σύντροφος του ηθοποιού για σαράντα επτά χρόνια κοινής ζωής. Μαζί δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια και απέκτησαν δύο κόρες, την Άννα και την Ιωάννα.