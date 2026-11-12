Επίδομα 1.000 ευρώ σε πρωτοετείς φοιτητές .Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις

Εως και τη Δευτέρα θα παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες ύψους 1.000 ευρώ του ΟΠΕΚΑ, που απευθύνονται σε νέους και νέες οι οποίοι πέτυχαν για πρώτη φορά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση χρηματικών βραβείων σε 2.106 δικαιούχους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο την οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση όσο και την πρώτη εγγραφή τους σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι δικαιούνται την υποτροφία των 1.000 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι των παροχών του ΟΠΕΚΑ και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Είναι άγαμα και άνεργα. Εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα, έχοντας επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το ποσό της χρηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο που θα επιλεγεί.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση: https://www.idika.gr/lae-miteres

Την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής από το ίδιο το τέκνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν λαμβάνει:

Ορφανική σύνταξη.

Σύνταξη αναπηρίας λόγω ανικανότητας για κάθε εργασία.

Επίδομα παραπληγίας ή τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Τι θα συμβεί εάν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 2.106;

Ο αριθμός των προβλεπόμενων δικαιούχων έχει καθοριστεί σε 2.106 άτομα.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υπερβούν τον συγκεκριμένο αριθμό, η επιλογή των τελικών δικαιούχων δεν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του οργανισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους, καθώς η προθεσμία λήγει στις 16 Νοεμβρίου.