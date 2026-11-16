Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο

Στον Θερμαϊκό έπεσε χθες το μεσημέρι μια 45χρονη γυναίκα, ενώ περπατούσε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη.

Η Λιμενική Αρχή στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκε για το περιστατικό και ανταποκρίθηκε άμεσα. Το Λιμενικό έστησε επιχείρηση από ξηράς, αλλά και περιπολικό σκάφος.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η γυναίκα από τον Θερμαϊκό Κόλπο με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.

Την 45χρονη παρέλαβε το ΕΚΑΒ και την μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια φαίνεται να έχασε την ισορροπία της και να βρέθηκε στο νερό.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.