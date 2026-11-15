Επιστρέφει η υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό- Δικάζεται ξανά ο 57χρονος

Μία από τις υποθέσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία επανέρχεται αύριο, στις δικαστικές αίθουσες. Πρόκειται για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, με τον 57χρονο βασικό κατηγορούμενο να βρίσκεται ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο 57χρονος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 χρόνια φυλάκισης, για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του ανήλικου κοριτσιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να μεσολαβούσε ώστε άνδρες να έρχονται σε επαφή με το παιδί, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως τον Οκτώβριο του 2022, προκαλώντας πανελλήνιο σοκ και ανοίγοντας μια μεγάλη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να συμμετάσχει και η μητέρα της 12χρονης. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχε αθωωθεί από την κατηγορία της μαστροπείας, με οριακή πλειοψηφία 4-3, ενώ για την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας είχε απαλλαγεί ομόφωνα. Αντίθετα, είχε κριθεί ένοχη για εκβίαση και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 20 μηνών.

Η μητέρα είχε αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2024, έχοντας προηγουμένως παραμείνει στη φυλακή για περίπου 18 μήνες.

Η αυριανή επιστροφή της υπόθεσης στο Εφετείο αναμένεται να συγκεντρώσει εκ νέου το ενδιαφέρον, καθώς η Δικαιοσύνη καλείται να επανεξετάσει την υπόθεση και τις ευθύνες των κατηγορουμένων. Μια υπόθεση που παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη προστασίας κάθε παιδιού από κάθε μορφή κακοποίησης.