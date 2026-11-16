Χανιά: “Λαμπάδιασε” τουριστικό βαν

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε σταθμευμένο τουριστικό όχημα τύπου βαν στην περιοχή Καθιανά Χανίων.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουριστικό βαν στην περιοχή Καθιανά Χανίων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, υπέστη υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν άλλες συνέπειες από το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς.