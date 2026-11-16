LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Χανιά: “Λαμπάδιασε” τουριστικό βαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/11/2026 08:18
Χανιά: “Λαμπάδιασε” τουριστικό βαν
INTIME

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε σταθμευμένο τουριστικό όχημα τύπου βαν στην περιοχή Καθιανά Χανίων.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουριστικό βαν στην περιοχή Καθιανά Χανίων, με την  Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, υπέστη υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν άλλες συνέπειες από το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης