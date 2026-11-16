Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα και η πορεία του Αποστόλου Ματθαίου

Σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τη μνήμη της Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας και του Ματθαίου, Αποστόλου και Ευαγγελιστή. Η ημέρα αφορά όσους φέρουν τα σχετικά ονόματα, στους οποίους απευθύνονται ευχές για «χρόνια πολλά».

Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Νοεμβρίου

Την ονομαστική τους εορτή έχουν η Ιφιγένεια, ο Ματθαίος, ο Μαθιός, ο Μαθαίος, η Ματθούλα, η Ματθίλδη, η Θίλδα, η Τίτα και η Μαθούλα.

Η μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου

Ο Απόστολος Ματθαίος ήταν μαθητής του Χριστού και αρχικά ονομαζόταν Λευίς. Κατοικούσε στην Καπερναούμ και εργαζόταν ως τελώνης, ως υπάλληλος δηλαδή της ρωμαϊκής αρχής στην Παλαιστίνη.

Εκτός από την εβραϊκή, γνώριζε την αραμαϊκή και την ελληνική γλώσσα. Ο Χριστός τον συνάντησε στην πατρίδα του, όπου βρισκόταν «καθήμενον παρά το τελώνιον», και τον κάλεσε να γίνει μαθητής Του.

Ο Ματθαίος παρέμεινε πιστός και αφοσιωμένος μαθητής του Χριστού, χωρίς να έχει την προβολή άλλων Αποστόλων. Συνέγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο, το («Κατά Ματθαίον»), όπου καταγράφονται η ζωή, τα θαύματα, η διδασκαλία, τα πάθη, η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου.

Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου γράφτηκε αρχικά στα εβραϊκά το 50 μ.Χ. και μεταφράστηκε από τον ίδιο στα ελληνικά μεταξύ των ετών 60 και 70. Αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα Ευαγγέλια.

Μετά την Πεντηκοστή, ο Ματθαίος δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη, την Αραβία, την Αιθιοπία, την Περσία και τη Μακεδονία.