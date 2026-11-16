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Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο- Αναποδογύρισε αυτοκίνητο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/11/2026 08:59
Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο- Αναποδογύρισε αυτοκίνητο
INTIME

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στην Παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου- Πατρών, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη και τούμπαρε.

Τούμπαρε αυτοκίνητο στην Κόρινθο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: korinthostv.gr
 Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα βρισκόταν ένας άνδρας.

Τούμπαρε αυτοκίνητο στην Κόρινθο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

 

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