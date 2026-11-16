Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο- Αναποδογύρισε αυτοκίνητο

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στην Παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου- Πατρών, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη και τούμπαρε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: korinthostv.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα βρισκόταν ένας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.