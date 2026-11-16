Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο- Αναποδογύρισε αυτοκίνητο
Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στην Παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου- Πατρών, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη και τούμπαρε.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
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