Στη φυλακή οι δύο γιατροί του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους

Η διαδικασία των απολογιών αποδείχθηκε παραπάνω από μαραθώνια, αφού διήρκησε περίπου 17 ώρες. Οι κατηγορούμενοι μετηχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, λίγο πριν τις 13:00 της Τρίτης και αποχώρησαν από αυτήν λίγο μετά τις 06:30 το πρωί της Τετάρτης.

Η 56χρονη γιατρός παρέμεινε στον ανακριτή για περίπου οκτώ ώρες, ενώ ο σύζυγος της περίπου τέσσερις ώρες. Στο μεσοδιάστημα σημειώθηκε και το επεισόδιο αδιαθεσίας της κατηγορουμένης, στο οποίο χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Τι υποστήριξαν οι γιατροί

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αποδομήσουν το εύρημα της ΔΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είχε σημάνει συναγερμό από τις 15:22, κάτι που αποτελεί ένδειξη πως υπέστη πιθανή ανακοπή.

Οι ίδιοι τοποθετούν την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 16:15, υποστηρίζοντας άρα πως το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε εγκαίρως, στις 16:21.

Όσον αφορά τους συναγερμούς που χτύπησαν, υποστήριξαν ότι δεν συνδέονται απαραίτητα με πιθανή ανακοπή, αλλά με ήπιες επιπλοκές, όπως ότι έσπασε η φλέβα, ή ότι βγήκε προσωρινά ο φλεβοκαθετήρας.

Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε υποστεί καμία επιδείνωση της υγείας του μέχρι τις 16:15, αντίθετα με τα ευρήματα των ψηφιακών πειστηρίων, που αποτυπώνονται και στο κατηγορητήριο.

Κατά τις ίδιες πηγές, φέρονται να αποδίδουν ευθύνες και στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο εκλήθη για να επιληφθεί του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, φέρονται να ανέφεραν ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχε μαζί του φορείο και έτσι τοποθέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε καρέκλα, γι’αυτό και αναγκάστηκαν να σταματήσουν την ΚΑΡΠΑ.

Όσον αφορά τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έβγαλε η γιατρός από το κινητό της, φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για συνήθη πρακτική της, την οποία ακολουθούσε με όλους τους ασθενείς. Αρνήθηκε μάλιστα ότι την έστειλε στο σύζυγό της γιατρό.

Αναφορικά με τα μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο της, φέρεται να υποστήριξε ότι είναι νόμιμα και δηλωμένα στον ΙΣΑ και για το 2025-26.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος γιατρός επέμεινε στην αρχική του θέση ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το περιστατικό Μαζωνάκη, για το οποίο ενημερώθηκε αφού αυτός είχε υποστεί την ανακοπή.

Προς επίρρωση αυτού του ισχυρισμού, κατά πληροφορίες, κατέθεσαν δύο μάρτυρες, που φέρονται να υποστηρίζουν ότι ήταν μαζί με το γιατρό τα επίμαχα λεπτά: η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης.

Μάλιστα η υπεράσπιση του γιατρού κατέθεσε και ένα παραπεμπτικό, το οποίο εξέδωσε ο γιατρός στο όνομα του εν λόγω πελάτη, το οποίο έχει γραφτεί στις 16:06.