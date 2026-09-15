Κρήτη: Σπίτι της η 20χρονη Ραφαέλα

Μια είδηση γεμάτη χαρά και ανακούφιση έρχεται από την Κρήτη. Η 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια από τα Χανιά που έδινε επί σχεδόν δύο μήνες μια δύσκολη μάχη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ύστερα από 57 ημέρες νοσηλείας, τις 34 από αυτές στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και μια μαραθώνια προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών, η νεαρή κοπέλα βρίσκεται πλέον ξανά κοντά στους δικούς της ανθρώπους.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Γιάννης Τζίτζικας, καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ενημέρωνε για την πορεία της υγείας της.

«Μετά από 57 ημέρες νοσηλείας (34 από αυτές στην εντατική), η Ραφαέλλα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Μεγάλη ανακούφιση και χαρά για όλους μας. Ευχές για γρήγορη ενδυνάμωση και πλήρη επαναφορά στην κανονικότητα», ανέφερε.

Το τροχαίο που άλλαξε τα πάντα

Όλα είχαν ξεκινήσει το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου, στον δρόμο έξω από το ΙΤΕ, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στο Ηράκλειο. Η 20χρονη κινούνταν πεζή στην περιοχή όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα από αυτά εξετράπη της πορείας του, παρασύροντάς την.

Ο τραυματισμός της ήταν ιδιαίτερα σοβαρός. Η Ραφαέλα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ακολούθησαν αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. Στις αρχές Αυγούστου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στην Αθήνα, ώστε να συνεχιστεί η εξειδικευμένη νοσηλεία και αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Στις 19 Αυγούστου ήρθε η πρώτη μεγάλη νίκη: έπειτα από 34 ημέρες στην Εντατική, η 20χρονη βγήκε από τη ΜΕΘ και πέρασε στο επόμενο, απαιτητικό στάδιο της αποκατάστασής της.

Σήμερα, σχεδόν δύο μήνες μετά το τροχαίο που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της, ήρθε η είδηση που περίμεναν η οικογένεια, οι φίλοι και η πανεπιστημιακή κοινότητα: η Ραφαέλα γύρισε σπίτι της.

Η δύσκολη περιπέτεια δίνει πλέον τη θέση της στην αποκατάσταση, με μία μεγάλη μάχη να έχει ήδη κερδηθεί και με την ευχή όλων η 20χρονη να επιστρέψει σύντομα πλήρως στην καθημερινότητα και τη ζωή