Θανατηφόρο τροχαίο στο Κλήμα Δωρίδας.Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας.
Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 72χρονος άνδρας και επέβαιναν η σύζυγος και η κόρη, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου καθώς και η αστυνομία. Στο σημείο έφθασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή της υπηρεσίας Θάνο Χριστοβασίλη όπου και ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ατόμων.
Από τον διαλυμένο όχημα βγήκαν τραυματισμένες οι δύο γυναίκες μάνα και κόρη ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός. Τόσο τις τραυματίες όσο και τον νεκρό τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο.
Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου
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