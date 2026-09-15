Θανατηφόρο τροχαίο στο Κλήμα Δωρίδας.Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Απο τα συντρίμια ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός

Απο τα συντρίμια ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 72χρονος άνδρας και επέβαιναν η σύζυγος και η κόρη, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό.

Η πορεία του αυτοκινήτου στον γκρεμό ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου καθώς και η αστυνομία. Στο σημείο έφθασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή της υπηρεσίας Θάνο Χριστοβασίλη όπου και ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ατόμων.

Από τον διαλυμένο όχημα βγήκαν τραυματισμένες οι δύο γυναίκες μάνα και κόρη ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός. Τόσο τις τραυματίες όσο και τον νεκρό τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο.

Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου