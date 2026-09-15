Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση – Ξεπερνά τις 80.000 ευρώ η λεία της, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός

Μια οργανωμένη απάτη με θύματα πολίτες που έπεφταν στην παγίδα των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, αποκάλυψαν οι αστυνομικές έρευνες, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων στην Αττική.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε καταφέρει να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 27, 20 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει να μεταβαίνουν στις κατοικίες των θυμάτων και να παραλαμβάνουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή που είχαν προηγουμένως ζητήσει οι συνεργοί τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, όταν οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να επιχείρησαν να παραλάβουν από κατοικία γυναίκας κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα φαίνεται πως είχε οργανώσει τη δράση της με συγκεκριμένους ρόλους και ακολουθούσε την ίδια μεθοδολογία σε κάθε περίπτωση.

Τα μέλη που είχαν αναλάβει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες καλούσαν πολίτες, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να τους πείσουν ότι υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας τους.

Μεταξύ άλλων, επικαλούνταν υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και δημιουργούσαν την εντύπωση ότι απαιτούνταν άμεση παρέμβαση.

Στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία έπρεπε να τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού, προκειμένου δήθεν να ελεγχθούν, να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν.

Την τελευταία πράξη της απάτης αναλάμβαναν οι λεγόμενοι «εισπράκτορες», οι οποίοι πήγαιναν στις κατοικίες και έπαιρναν τα αντικείμενα χωρίς τα θύματα να αντιλαμβάνονται ότι είχαν πέσει θύματα απάτης.

Τουλάχιστον τέσσερις ακόμη περιπτώσεις

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου του 2026.

Οι τρεις συλληφθέντες εξετάζεται να έχουν συμμετοχή σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη παρόμοιες υποθέσεις, οι οποίες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να είχε διαθέσει το όχημά του για τις ανάγκες της εγκληματικής ομάδας. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των «εισπρακτόρων» προς τις κατοικίες των θυμάτων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και πέντε κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν η ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις απάτης και κλοπών.