Εύβοια: 26χρονη Πολωνή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατη περιοχή

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής μετά από κλήση στο 112

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, για μια 26χρονη υπήκοο Πολωνίας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο ορειβατικό πεδίο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

Το περιστατικό κινητοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λίγο μετά τις 18:00, όταν έγινε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο ακριβής εντοπισμός της θέσης της νεαρής γυναίκας επέτρεψε την άμεση ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης, με δύο οχήματα, προκειμένου να προσεγγίσουν την 26χρονη.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν στο δύσβατο σημείο και να την απομακρύνουν με τη χρήση φορείου, μεταφέροντάς την σε προσβάσιμο σημείο.

Εκεί την παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.