Τρεις φάλαινες φυσητήρες καταγράφηκαν στα βαθιά νερά βόρεια της Ικαρίας
Μια ξεχωριστή μέρα , πρώτη ημέρα με φθινοπωρινό καιρό στο Αιγαίο και μαζί, η πρώτη καταγραφή φυσητήρων στα βαθιά νερά βόρεια της Ικαρίας, θυμίζοντάς μας ότι οι θάλασσες ανήκουν στους πραγματικούς κατοίκους τους, από τους μεγαλύτερους έως τους πιο μικρούς .
Αυτή την ιδιαίτερη στιγμή απαθανάτισε το επιστημονικό πλήρωμα του σκάφους «Τρίτων» του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στα βαθιά νερά βόρεια της Ικαρίας, όπου παρατήρησαν για πρώτη φορά φέτος… τρεις φάλαινες φυσητήρες.
Η ανθρώπινη παρουσία επισημαίνει το πλήρωμα του σκάφους λιγοστεύει μέρα με τη μέρα και το Αιγαίο επιστρέφει σταδιακά στους φυσικούς του ρυθμούς. Το πλήρωμα του «Τρίτωνα», όμως, παραμένει με το βλέμμα στραμμένο στις θάλασσες, καταγράφοντας τη θαλάσσια ζωή, αλλά και όλα όσα απειλούν την επιβίωσή της.
Οι φάλαινες φυσητήρες (Physeter macrocephalus) είναι το μεγαλύτερο είδος οδοντοκήτους στον πλανήτη, με μήκος που φτάνει τα 16-18 μέτρα και βάρος έως και 50 τόνους.
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