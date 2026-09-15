«Μιλάει» η πλασμαφαίρεση- Οι προειδοποιήσεις και οι παραλείψεις

Τα κρίσιμα λεπτά και οι κινήσεις των γιατρών με τα προειδοποιητικά alarm, όσο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, συνδεδεμένος με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αναλύουν οι Αρχές.

Στον ALPHA, μιλούν σήμερα δυο κορυφαίοι καθηγητές, οι οποίοι εξηγούν τι σημαίνουν οι προειδοποιήσεις αυτές του μηχανήματος και τι θα έπρεπε να είχε γίνει.