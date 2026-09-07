Στη φυλακή νεαρός που απείλησε τη μητέρα του με μαχαίρι

Στη φυλακή οδηγείται νεαρός άνδρας, για συστηματική ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας του της μητέρας. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε την άμεση έκτιση της ποινής.

Το χρονικό της εφιαλτικής βίας

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο “εφιάλτης” για τη γυναίκα κρατάει χρόνια. Στο τελευταίο περιστατικό, ο κατηγορούμενος ξυλοκόπησε άγρια τη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές. Μάλιστα, δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι. Την απείλησε ευθέως ότι θα την «ξεκοιλιάσει», σύμφωνα με την σοκαριστική κατάθεση που έδωσε η παθούσα στο ακροατήριο.

Δικαιολογίες και ομολογία στο δικαστήριο

Στην απολογία του, ο νεαρός παραδέχθηκε τις πράξεις του. Προσπάθησε όμως να δικαιολογηθεί. Ισχυρίστηκε ότι θύμωσε επειδή η μητέρα του άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.

Παράλληλα, υποστήριξε πως επηρεάστηκε από σειρές που παρακολουθούσε στο διαδίκτυο. Δηλώνοντας πως την αγαπάει, υποσχέθηκε πως δεν θα το ξανακάνει.

Η ετυμηγορία και ο δρόμος για τη φυλακή

Οι δικαστές δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του. Έκριναν τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Αποφάσισαν να μην δώσουν αναστολή, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει τις βίαιες πράξεις του. Έτσι, ο νεαρός οδηγείται κατευθείαν πίσω από τα κάγκελα.