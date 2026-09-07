Μπλακ άουτ στην Κρήτη: Χωρίς ρεύμα ολόκληρο το νησί

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη. Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος επηρέασε διάφορα σημεία όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού, αφήνοντας πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα προβλήματα φάνηκαν αμέσως. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 25 κλήσεις από πολίτες. Ο λόγος; Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ λόγω της απότομης διακοπής.

Οι πυροσβέστες ανέλαβαν αμέσως δράση. Σε αρκετές περιπτώσεις στήθηκαν επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Σε άλλες πάλι, η παρέμβαση δεν χρειάστηκε, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα επανήλθε εγκαίρως.