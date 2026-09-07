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Κώς: Σύλληψη 32χρονου για απόπειρα βιασμού 34χρονης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 15:44
Κώς: Σύλληψη 32χρονου για απόπειρα βιασμού 34χρονης
INTIME

Συνελήφθη από αστυνομικούς στην Κω, ένας 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας, μετά την καταγγελία που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 τα ξημερώματα, όταν η 34χρονη επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο 32χρονος φέρεται να την προσέγγισε επιχειρόντας να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της. 

 Η 34χρονη άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τραπεί σε φυγή. Η αλλοδαπή γυναίκα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές της Κω και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ μετά τις έρευνες που ακολούθησαν ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη 1 το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου. 

Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη.

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