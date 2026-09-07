Φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας – Δύο ενεργές εστίες
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει δύο ενεργές εστίες.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δράμας ανέλαβε την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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