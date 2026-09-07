Αποκλειστικό βίντεο: Αυτοκίνητο πήρε στο πέρασμά του πέργκολα

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας την Κυριακή αργά το βράδυ στην Πάρο, με αυτοκίνητο να ακολουθεί μία τρελή πορεία και να πέφτει σε σημείο με υπόστεγο τύπου πέργκολα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το αυτοκίνητο φαίνεται να εισβάλλει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σημείο, παίρνωντας στο πέρασμά του την κολόνα που κρατά το υπόστεγο.

Την πορεία του σταματά ένα σταθμευμένο ΙΧ. Μάλιστα στη συνέχεια η οδηγός φαίνεται να κάνει όπισθεν και να εγκαταλείπει το σημείο σαν να μη συνέβη τίποτα.

Όπως καταγγέλεται στον Alpha, η οδηγός δεν επικοινώνησε με τους ιδιοκτήτες.

Από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.