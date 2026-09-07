Φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική εκτάση κοντά στο 612ο χλμ της Εγνατίας οδού στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.