Πύργος: ΙΧ προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική οδό

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε στην διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο, είχε ως αποτέλεσμα, το θάνατο, ενός ποδηλάτη.

Πιο αναλυτικά, το δυστύχημα συνέβη, όπως αναφέρουν πληροφορίες, όταν όχημα, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών- Πύργου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά, με άλλο όχημα, που κινούνταν με κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Επίσης, άλλα πέντε άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, στο περιστατικό, ενεπλάκη και ένας ποδηλάτης, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο του τροχαίου ή παρασύρθηκε.

Η Τροχαία προχωρά σε έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν το θανατηφόρο περιστατικό, αλλά και για την εμπλοκή του ποδηλάτη.