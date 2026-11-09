Στη φυλακή 49χρονος για τη θανατηφόρα «κόντρα» με μοτοσικλέτες στην Πιερία

Στη φυλακή οδηγείται ένας 49χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη για το θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη τον Μάρτιο του 2023 στο Βαρικό Πιερίας κατά τη διάρκεια αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας («κόντρες») σε παράδρομο της ΠΑΘΕ. Στο ίδιο δικαστήριο, ένας 26χρονος μοτοσικλετιστής καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση, ποινή όμως που ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο).

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε και τους δύο ένοχους για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε σε θάνατο. Ο 49χρονος καταδικάστηκε ως ηθικός αυτουργός, καθώς ήταν ο ιδιοκτήτης της μίας μοτοσικλέτας. Στους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ στον 26χρονο αναγνωρίστηκε επιπλέον το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο μηχανές αναμετρήθηκαν σε μια ευθεία 400 μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης «κόντρας», οι δύο αναβάτες γύρισαν πίσω κινούμενοι αντίθετα στη διαδρομή με μεγάλη ταχύτητα, πιθανότατα για να ξεκινήσουν δεύτερο γύρο.

Κατά την επιστροφή τους, η μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ένα «παπάκι» που είχε εισέλθει στο σημείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 22χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και ο 20χρονος οδηγός του μοτοποδηλάτου, ενώ τραυματίστηκαν και δύο θεατές (τότε 21 και 17 ετών) που παρακολουθούσαν τους αγώνες. Στο εδώλιο κάθισαν ο 26χρονος που οδηγούσε τη δεύτερη μηχανή της «κόντρας» και ο 49χρονος, ο οποίος είχε δανείσει τη δική του μοτοσικλέτα μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό στον 22χρονο που σκοτώθηκε.

«Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά από τις μηχανές»

«Ήρθαν κάποια παιδιά από την κόντρα και με ενημέρωσαν ότι χτύπησε το παιδί» είπε, εξεταζόμενος ως μάρτυρας στο Δικαστήριο, ο πατέρας του 20χρονου- νεκρού αναβάτη του δικύκλου. «Έφυγα απευθείας στο νοσοκομείο, όταν έφτασα πήγα για αναγνώριση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι επί χρόνια άκουγε από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα «ουρλιαχτά» από τις κόντρες με τις μηχανές. «Κάποιος τους προσκαλούσε μέσω εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα. Μαζεύονταν δεκάδες παιδιά, από διάφορα χωριά. Έλεγα στους γιους μου εάν πηγαίνετε να κάθεστε σε ασφαλές σημείο» κατέθεσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι οι «κόντρες» γίνονταν με στοιχηματισμό. «Κάποιοι για χρόνια έβγαζαν λεφτά, υπήρχε δόλος». ανέφερε. Ως προς τις συνθήκες θανάτου του γιου του, κατέθεσε : «η δεύτερη μηχανή έπεσε στην πλάτη του παιδιού μου». «Προσπαθώ να ζήσω με αυτό, η ζωή μας άλλαξε. Κάναμε το νεκροταφείο σπίτι μας» συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Το έκαναν για μόστρα»

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε, από την πλευρά του, ότι ενημερώθηκε για το «ραντεβού» στην πίστα από κάλεσμα μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. «Άκουσα ένα μπαμ και μετά μαυρίλα. Όταν γύριζαν τα παιδιά (μοτοσικλετιστές) βγήκαν τα «παπάκια» στο οδόστρωμα. Και οι δύο “άνοιξαν” γκάζι, ο ένας “έκοψε”. Πιστεύω πως ήθελαν να ξανατρέξουν, το έκαναν για “μόστρα”» κατέθεσε ο μάρτυρας περιγράφοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Απολογούμενος ο 26χρονος μοτοσικλετιστής είπε ότι είχε πάει στο σημείο 2- 3 φορές ως θεατής και εκείνο το βράδυ «έτρεξε» για πρώτη φορά, διευκρινίζοντας ότι δεν προηγήθηκε «στοιχηματισμός». «Δεν πήγα με πρόθεση να “τρέξω”. Έπιασα κουβέντα με το νεκρό παιδί. Με παρακίνησε ο συγκατηγορούμενός μου. Είπα δεν έχει νόημα γιατί η μηχανή μου ήταν χαμηλότερου κυβισμού και ιπποδύναμης. Πείστηκα τελικά. Στην επιστροφή δεν κάναμε “κόντρα”. Έτρεχα με 100 – 110 χλμ./ώρα, απέφυγα το “παπάκι”», απολογήθηκε.

Καμία ευθύνη δεν αποδέχθηκε ο 49χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος ανέφερε ότι τον παρακίνησε ο άτυχος 22χρονος μοτοσικλετιστής να πάει στο σημείο. «Η μηχανή ήταν δική μου, είχα πρόβλημα με τη μέση και δεν οδηγούσα. Πήγα να συναντήσω κάποια παιδιά καθώς αναζητούσα τότε δουλειά στο χώρο της εστίασης. Δεν γνώριζα ότι γίνονται αγώνες στο σημείο», ανέφερε απολογούμενος.