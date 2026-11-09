Άτομα με οπτική αναπηρία ξεναγήθηκαν σε μουσείο της Ξάνθης

Άγγιξαν, διάβασαν, ένιωσαν. Τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης, μέσα από την αφή, ήρθαν ένα βήμα πιο κοντά στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Στις 27 Οκτωβρίου, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βιωματικό Εργαστήριο: Δομική Τεχνολογία και Αποκατάσταση Μνημείων Βιομηχανικής Κληρονομιάς», που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο παλαιό δημαρχείο της Ξάνθης.

Η χαρακτηριστική φράση των συμμετεχόντων κατά την ολοκλήρωση της δράσης, «φεύγουμε σαν να τα είδαμε όλα με τα μάτια μας», αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την εμπειρία τους και αναδεικνύει τη σημασία πρωτοβουλιών, που καταργούν τα εμπόδια στην πρόσβαση στον πολιτισμό.

Facebook- Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες γνώρισαν μέσω της αφής σημαντικά μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από απτικές εικόνες, κείμενα σε γραφή Braille, τρισδιάστατα προπλάσματα, εκπαιδευτικές μακέτες και αυθεντικά δομικά υλικά. Μέσα από την αφή και τη βιωματική εμπειρία προσέγγισαν παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, στοιχεία δομικής τεχνολογίας και βασικές αρχές αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών.

Η εμπειρία συνεχίστηκε με ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση «Φωτογραφική Αποτύπωση του Μνημειακού Αποθέματος της Προβιομηχανικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς της ΑΜΘ», όπου παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά μνημεία της περιοχής. Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 18 Δεκεμβρίου 2026, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην πολιτιστική γνώση.

Facebook- Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η ευγενική συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ξάνθης, η οποία παρουσίασε μουσικό αφιέρωμα προς τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης και το Βιωματικό Εργαστήριο.

Η επιστημονικά υπεύθυνη, Δρ Αθανασία Θώμογλου, δήλωσε ότι «Η επιτυχία του βιωματικού εργαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να γίνει προσβάσιμη σε όλους, όταν αξιοποιούνται κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και πολυαισθητηριακές μέθοδοι προσέγγισης. Η δυνατότητα των συμμετεχόντων να γνωρίσουν τα μνημεία μέσα από την αφή, να έρθουν σε επαφή με τα δομικά υλικά και να ανακαλύψουν την ιστορία και την τεχνολογία των ιστορικών κατασκευών αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία».

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε έμπρακτα την δυναμική που αναπτύσσεται όταν δημόσιοι φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές επιχειρήσεις συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο.

Η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους και αποκτά πραγματική αξία όταν είναι προσβάσιμη σε όλους.