Κως: Προσάραξε ιστιοφόρο με μετανάστες

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Νότιο Αιγαίο, καθώς οι λιμενικές αρχές της Κω, της Καλύμνου και της Λέρου ενημερώθηκαν, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ότι ιστιοφόρο με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες βρίσκεται σε κίνδυνο στην θαλάσσια περιοχή δυτικά – νοτιοδυτικά της Κω.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Σκάφη του λιμενικού εντόπισαν το ιστιοφόρο να έχει προσαράξει σε αβαθή εντός του λιμανιού «Λιμνιώνας » της Κω, ενώ οι αλλοδαποί είχαν αποβιβαστεί στην ξηρά.

Στελέχη του λιμενικού κατάφεραν να αποκολλήσουν το ιστιοφόρο ενώ μετά από χερσαίες έρευνες στο νησί, με τη συνδρομή και της αστυνομίας εντόπισαν 54 παράτυπους μετανάστες στην ευρύτερη περιοχή.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Κω, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το λιμεναρχείο Κω.